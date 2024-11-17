В мире разговор Шольца с Путиным восприняли неоднозначно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что Трюдо думает о звонке Шольца Путину

Разговор Шольца с Путиным вызвал резкую реакцию в Украине, президент Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что Россия заслуживает полной изоляции, а телефонный звонок стал "тем, чего Путин давно хотел".

Некоторые европейские чиновники также скептически отнеслись к этому шагу, считая, что он не будет иметь значительного влияния на Россию и может выглядеть как признак слабости.

Трюдо, комментируя этот вопрос во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, отметил, что важно иметь открытые каналы для коммуникации с Россией, чтобы прекратить насилие в Украине.

Возможно ли завершить войну в ближайшее время

Однако Трюдо подчеркнул, что Канада и ее союзники полностью поддерживают Украину и остаются в тесном контакте с президентом Зеленским. Он также отметил, что его доверие к Владимиру Путину сейчас является самым низким.

Канада, по словам Трюдо, стремится к победе Украины и быстрому завершению войны.

Возможно, есть периоды, когда это может произойти в ближайшие месяцы,

– сказал он.

Завершение войны на условиях Украины потребует активной поддержки США. Если администрация Трампа откажется от помощи Украине, союзники не смогут её заменить, считает Трюдо.

Напомним, Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры". Отныне, по мнению президента, может открыться более широкая коммуникация с российским диктатором, которая ничего в итоге не даст, а лишь укрепит Россию.