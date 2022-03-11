Орки обстреляли стадион и библиотеку. Видео разрушенного здания показали местные жители.

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Тактика гитлеровцев

Местные напомнили, что нацисты гитлеровской Германии тоже воевали с библиотеками. Они жгли книги, а рашисты уже уничтожают их с помощью авиационных бомб.

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