Общая стоимость переданной помощи военным пока составила около 100 миллионов гривен. Инициатива реализована при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

К теме Киевстар и "Вернись живым" собрали более 106 миллионов гривен на разминирование страны

Проект "Нам здесь жить 2.0" аккумулировал более 106 миллионов гривен, что превзошло первоначальную цель сбора и позволит закупить дополнительное оборудование для военных саперов, чтобы разминирование Украины было более безопасным и саперы меньше рисковали собственными жизнями.

Киевстар как социально ответственный бизнес имеет миссию – сохранять Украину и помогать людям. Поэтому совместно с фондом "Вернись живым" мы завершили уже второй проект по разминированию украинских территорий. На этот раз передаем современное оборудование, которое поможет саперам быстрее и безопаснее очищать нашу землю, и самое главное – сохранять жизни военных. Спасибо каждому, кто поддержал этот проект, ведь Нам здесь жить,

– комментирует Александр Комаров, CEO Киевстар.



Киевстар и "Вернись живым" собрали более 106 миллионов гривен / Фото Киевстар

В рамках инициативы по разминированию "Нам здесь жить 2.0" были обеспечены саперы 808-й Днестровской отдельной бригады поддержки, 47-й отдельной инженерной бригады, 49-й отдельной бригады разграждения Сил поддержки ВСУ и 70-й отдельной бригады поддержки.

"Мы пытались создать комплексную экосистему, которая будет плюс-минус самодостаточной, которая будет дополнять ту технику и имущество, которые военные получают от государства, и будет универсальна с теми средствами, которые смогут появляться в будущем от государства или от партнеров", – говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым".

Каждая из бригад получила оборудование украинского производства: 16 роботизированных платформ "Таракан", 8 НРК "Термит" и 4 дроны Vampire. Кроме этого, саперам из каждого подразделения передали: 7 пикапов, 4 прицепа, 25 радиостанций, 24 коптеры различных типов, мастерскую технического обслуживания, резервное питание и тому подобное.



Бригады получили оборудование украинского производства / Фото Киевстар

Благодаря работе саперов, поддержке партнеров, слаженной работе внутри страны и таким инициативам как "Нам здесь жить 2.0", удалось достичь значительного прогресса в разминировании. Количество машин для разминирования увеличилось до 225, сертифицировано 84 оператора, еще 44 – в процессе. Мы запустили рынок гуманитарного разминирования. Благодаря этим усилиям финансовые потребности сократились почти на 5 миллиардов долларов – с 34 до 29,8 миллиарда долларов согласно данным RDNA4,

– отметила Первый вице-премьер-министр Украины – Министерка экономики Юлия Свириденко.

"Но несмотря на прогресс, Украина до сих пор наиболее потенциально заминированная страна мира. В обследовании нуждаются 23% территории, или 139 тысячи квадратных километров. Две трети из них – аграрные земли. Впереди еще немало работы, поэтому я благодарна за такие инициативы как "Нам здесь жить 2.0", – добавила она.

Собрать средства удалось благодаря неравнодушным украинцам, абонентам мобильного оператора и социально-ответственным бизнесам. В частности, почти 35 миллионов гривен было собрано благодаря абонентам, которые подключили Суперсилу "Помощь ВСУ" или SMS-подписку. Чтобы поддержать сбор и военных, Киевстар также сделал свой благотворительный вклад в 50 миллионов гривен.



Киевстар также сделал свой благотворительный взнос в 50 миллионов гривен / Фото Киевстар

"Год войны – это десять лет разминирования. С помощью таких различных комплексов, которые нам передают, мы сможем немного сократить эти сроки, чтобы люди быстрее возвращались в свои дома. И вообще, основной задачей создания, передачи и покупки таких роботизированных систем является сохранение любой жизни, не только сапера, но и военнослужащего", – отметил Илья Мушко, военнослужащий 47-й отдельной инженерной бригады Сил поддержки ВСУ.

Компания "Киевстар" и Фонд "Вернись живым" продолжают развивать направление роботизированных комплексов для военных, и сейчас собирают средства для нового совместного проекта – "Нам здесь жить: школа операторов наземных дронов".