Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что есть информация о том, что всех граждан Украины, которых забирали через фильтрационные лагеря, оккупанты отправляли в отдаленные уголки России.

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Он отметил, что такие действия похожи на те, которые Россия уже совершала в 1940-х годах, переселяя тех, кто был не лояльным к Советскому Союзу.

Размыть нацию не получится

Это такая традиция, технология – размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отталкивающе, с ненавистью, чтобы унизить этих людей. Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, потому что гуманитарных коридоров в Украину не было,

– сказал Подоляк.

Жителям оккупированных городов пришлось бежать в Россию от российских обстрелов. А потом у них уже просто не было шанса вернуться.

Украина вернет всех депортированных

Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться. Паспорт РФ не позволит людям комфортно себя чувствовать в цивилизованном мире,

– добавил советник главы ОП.

Он сказал, что граждане Украины точно из другого ценностного измерения, и им не нужна Россия, потому что они не смогут там выжить, ведь ценность у украинцев – это свобода.

Подоляк рассказал, что Украина готовится к переговорам с российской стороной об обмене пленными и, в частности, о возвращении наших граждан. Он отметил важность юридического оформления договоренностей, ведь с Россией говорить по-человечески невозможно.

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