Беларусь может стать жертвой войны в Украине и прекратить существование как формально независимое государство. Но может произойти и как джокер в разгроме Путина, обнаружив самодостаточность.

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Какие есть варианты

К первому варианту Минск приблизился вплотную, отдав страну на откуп Путину. За второй ему придется сражаться, отползая от ямы, которую ему выкопал Лукашенко с россиянами.

"Луканомика", выкормленная кремлевской "болтушкой" из дешевых энергоносителей и кредитов, оказалась критически уязвимой к санкциям. Она и в мирной жизни не была самодостаточной. А при жестких ограничениях – переплавилась в формат "несовместимой с жизнью".

Половина товарооборота РБ до войны приходилась на РФ, еще 30% – на ЕС и Украину. Сегодня эти рынки сократились или закрылись. "Россия во тьме" не способна уже удерживать альфонса – Лукашенко. Два других ключевых партнера полностью разорвали сотрудничество с Беларусью. Минск потерял привлекательность и в глазах Китая в проекте "Новый шелковый путь", учитывая логистические ограничения ЕС.

В результате провалились ключевые отрасли. Остановился "Билкалий", дававший до 40% национальной валютной выручки. В критической ситуации – "Гродно-Азот", у которого Украина тактически умело отжала вагонный парк. За два месяца золотовалютные резервы Нацбанка сократились на 11,2%. Эти и другие факторы погубили платежный баланс страны, угрожая стране обвальной девальвацией. По оценкам Standard&Poor's, в текущем году экономика РБ упадет на 15%, а в течение 12 месяцев там объявят дефолт.

Важно Россия явно проигрывает в войне с Украиной

Свержение диктатора

Финансовый поток, долгие годы поддерживающий нелегитимный режим Лукашенко, практически иссяк. Ему нечем оплачивать лояльность силовиков, являющихся гарантами его власти. Следовательно, близкая кульминация процесса – свержение бесноватого диктатора. Ведь в глазах всех социальных групп своей страны он является главной причиной экономического уничтожения. И тогда "Карфаген" будет разрушен.

Известно, что ряд экспертных групп в Беларуси, Украине и Польше разрабатывают сценарии развития ситуации. С учетом сохранения "бацьки" и – за списание его в металлолом. Основные сценарии – инерционные. Они предусматривают быстрое экономическое угасание, окончательную потерю субъектности и последующую замену Кремлем Лукашенко на более адекватную особь.

При этом существуют более сложные сценарии, направленные на усиление самодостаточности Беларуси. Источник в аппарате республиканского Совбеза поделился деталями одной из рабочих стратегий, которую там анализируют рядом с другими. В ее основе – разрыв геополитического союза с Кремлем, закрытие территории и неба страны вооруженным силам России, достижение компромисса с Украиной и международными партнерами. Реализация этих задач позволила бы говорить о снятии или ослаблении санкций против Минска.

В этом формате прорисовываются определенные гарантии Лукашенко, если тот станет фронтменом перемен. В этих условиях он должен публично инициировать новые маркеры государственной геополитики, осудить действия Кремля в Украине, выйти из войны и объявить первые в истории страны свободные выборы.

Если Лукашенко на это согласится, то сможет возглавлять Беларусь до подведения итогов демократических выборов. А дальше получит иммунитет от уголовного преследования, который, кстати, предусмотрен изменениями в Конституцию, принятыми недавним референдумом.

Оценки экспертов

Этот сценарий оценивается аналитиками как рискованный, но перспективный. Разрыв Беларуси с РФ позволит ей избежать рокового хода событий. Он умеренно лоялен к Лукашенко, поскольку предлагает ему иммунитет от народной расправы и дозы "Новичка", подлитой трясущимися руками бункерного деда. При любом другом развитии событий эти два риска выглядят роковыми для диктатора.

Если Лукашенко согласится на этот сценарий, а лидеры белорусской оппозиции и представители ЕС в процессе реализации сочтут его приемлемым для себя, он больно ударит по РФ. Там лишатся последнего политического союзника и возможности военного давления на Украину с территории РБ. Киев этот вариант полностью удовлетворяет, потому что критично ослабит его врага.

В общем, расчеты выглядят достаточно вероятно.

Страх Лукашенко за свою жизнь способен заставить его отказаться от статуса кремлевского сателлита и сломать путинскую игру. Он точно понимает, что по совокупности факторов наработал на роль второго после Путина военного преступника. Но при этом может не дожить до трансфера в Гаагу, с учетом внутренних и внешних факторов риска. А значит – у него есть повод идти ва-банк.

В действующем статусе Лукашенко попадание на эшафот – вопрос времени и места. Он создал все необходимые предпосылки. Его ненавидит собственный народ и презирают силовики, униженные тем, что ими запрягают русские и кадыровцы. Для Кремля "бацька" – использована субстанция.

Там отказались вливать деньги в его диктаторский проект. Но в то же время готовы прекратить его мучения, найдя ему адекватную замену, если сочтут его маневры опасными для себя.

Как бы это ни выглядело дико, но Лукашенко имеет личную мотивацию нанести Путину поразительный удар. Только чтобы спасти себя. А спасая себя, он играет важную роль в уничтожении Украиной и цивилизованном миром адской клоаки под названием РФ. Заслужив свое право умереть естественной смертью.

Для этого, по расчетам стратегии, о которой сообщил источник в Совбезе РБ, Лукашенко может инициировать несколько принципиальных решений. Первое – объявить о выдворении за 72 часа всех войск РФ с территории Беларуси, поручив выполнение этой задачи своим вооруженным силам. Одновременно – закрыть границу, в том числе воздушное пространство, для военной техники РФ. Всю военную инфраструктуру, в частности аэродромы и железнодорожные узлы, привести в состояние, не позволяющее ее использование по прямому назначению.



Лукашенко переживает за безопасность / Фото Getty Images

Эти решения Лукашенко мог бы объяснить неприятием фактов геноцида, которые устроили россияне в Украине. Беларусь ведь не сможет оставаться союзником РФ после "неожиданного" раскрытия преступлений против человечности в Буче и Ирпене. Причем негодяи, которые их делали, оказались россиянами, а не британцами, как раньше "ложно" считал Лукашенко. А официальное подтверждение фактов геноцида экспертами ОБСЕ вообще является поводом к расторжению договора о союзном государстве с Россией.

По расчетам аналитиков такой сценарий – убийственный для РФ с политической и военной стороны. Кремль не сможет остановить его после старта. У него недостаточно сил на содержание еще одного активного фронта против Беларуси. А значит, там вынуждены согласятся с требованиями Минска и потеряют инфраструктуру белорусского плацдарма для агрессии против Украины. Это ослабит РФ политически и уничтожит участника военного конфликта.

Инициированный Лукашенко развод с Путиным получит высокую оценку белорусского народа, Украины и международных партнеров. Это изменит отношение к нему из крайне негативного по крайней мере снисходительного. А его решение объявить досрочные свободные выборы на осень 2022 года (и не участвовать в них) может стать условием для получения пожизненного иммунитета.

Этот сценарий является одним из возможных. Он, вероятно, известен и точно просчитан кремлевской верхушкой. Если вторые считают его реальным, то первому нужно быстрее стартовать, обеспечив себе максимальную безопасность от "петровых-бошировых". Шампанское будет пить тот, кто влечет в отрыв первым.