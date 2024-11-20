Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Трамп может воспользоваться этим решением Байдена. Он отметил, что не стоит обращать внимание на заявления людей из близкого окружения новоизбранного президента, которые раскритиковали разрешение на удары по России. Это может быть сознательным шагом, чтобы Трамп выступил с противоположным мнением и показал себя с хорошей стороны.

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Разрешение на удары вглубь России

Игорь Рейтерович подчеркнул, что в будущем разрешение Байдена на атаки по России может быть очень выгодным Трампу, ведь когда он выступит с собственным планом по завершению войны в Украине, то это станет аргументом для давления на страну-агрессора.

Говорится о мире через силу. И у Трампа нет другого выбора, ведь он обещал быстрое решение войны,

– отметил он.

Политолог добавил, что это возможно только тогда, когда одна из сторон или посредник может нажать на другую сторону и привести аргументы, которые заставят к миру.

Важно! США впервые позволили Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Украина сразу воспользовалась этой возможностью. По данным СМИ, Силы обороны успешно поразили военный объект в Брянской области, вблизи города Карачев.

Если разрешение Байдена будет иметь необходимый эффект, который покажет бесперспективность российского наступления, то для Трампа это станет неплохой точкой отсчета. Рейтерович подчеркнул, что именно тогда США сможет предложить России варианты прекращения войны с позиции силы.