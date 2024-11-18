Так, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна не собирается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP и Tagesschau.

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Шольц боится эскалации

Об этой позиции Шольца сообщил заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер в понедельник, 18 ноября.

Он говорит, что Шольц "четко определился" по этому вопросу и сказал, что не изменит своей позиции даже после того, как США частично позволили бить по России ATACMS с радиусом действия 300 километров.

Крылатые ракеты Taurus, с которыми могла бы помочь Украине Германия, имеют значительно большую дальность – 500 километров. Но Шольц "не хочет выходить за определенные границы", потому что боится эскалации с Россией, и для него важно, "чтобы эта война не обострилась".

Глава Минобороны Германии Борис Писториус также выступает против поставок Taurus Украине.

Пока это не меняет нашу оценку. Сейчас нет причин принимать другое решение,

– прокомментировал решение США он.