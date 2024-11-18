Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что вообще не логично, мол, "по Курщине можно наносить удары, а по Брянщине – нет". Он убежден, что есть решение бить по всей территории, но в радиусе действия предоставленного оружия.

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Какую информацию подтвердили иностранные лидеры

Президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и представитель Бундестага Штеффен Гебештрайт подтвердили, что США предоставили Украине разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России. Однако никто из них не уточнял, что только по Курской области.

А чем отличается Курская область от Белгородской, Ростовской, Брянской? Абсолютно ничем, правда? Так какая тогда логическая связь, что по Курской можно, а по той нельзя?! Когда я такое слышу, извиняюсь, это очень-очень непривлекательно выглядит,

– отметил Клочок.

Украина пока не знает, по какой российской территории можно бить. Но точно известно, это будут те границы, за которые ракеты не смогут улететь. Поскольку дальность американских ракет ATACMS примерно 300 – 320 километров.

Важно Британия и Франция разрешили Украине бить по России, однако есть ограничения, – СМИ

Откуда появилось решение о предоставлении разрешения

По мнению Клочко, отмена запрета была решением двух президентов – действующего Джо Байдена и новоизбранного Дональда Трампа. Внешняя политика США остается единственной, даже несмотря на то, кто ее возглавляет. Они не хотят допустить, чтобы война вышла за пределы Украины.

Европа обеспокоена, как и все остальные. Поэтому появилось решение о предоставлении Украине разрешения на ракетные удары по России. К тому же, уже и Северная Корея присоединилась. Все понимают, что КНДР – это снаряды и солдаты. Издание Bloomberg пишет, что речь может идти о привлечении 100 тысяч северокорейских военных. И это реальная угроза.

Учитывая то, что разговор Си Цзиньпина с Джо Байденом прошел якобы в дружеской форме, то я абсолютно убежден, что решение бить абсолютно по всей территории России есть, но в радиусе, потому что дальше ракета физически не полетит,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Если Украина будет использовать немецкие беспилотники MINI-TAURUS, они имеют дальность полета большую, чем ATACMS. Поэтому пока нет логической связи, что можно бить только по Курщине. Хотя это действительно может подтвердиться, нужно ждать официальной информации от США.

Отметим, недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что администрация Байдена позволила применение своего оружия на расстояние до 300 километров вглубь российской территории.