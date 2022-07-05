В который раз объяснил условия и необходимость выдачи разрешений представитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Александр Хлысь в эфире телемарафона единых новостей 5 июля. 24 канал передает детали.

Подробнее Можно ли выехать за область и как получить разрешение: все о новых правилах для военнообязанных

Хлысь о разрешениях на перемещение для военнообязанных

Чиновник напомнил, что соответствующие нормы законодательства, требующие от военнообязанных сообщать об изменении места нахождения, существуют уже давно. Он добавил, что в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных – это необходимо для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

При этом военный снова отметил то, когда нужно получать такое разрешение, а когда нет.

Если в пределах области (передвигаетесь – ред. 24 канал) – не нужно. Если в пределах Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение,

– уточнил полковник Хлысь.

Напомним, что соответствующая норма существует в украинском законодательстве с 1992 года. Никаких радикальных изменений или новых решений в сообщении Генштаба, который так возмутил украинцев, нет.

Кому нужно разрешение от руководителя ТЦК и СП

призывникам, имеющим право на отсрочку от призыва сроком до 1 года, однако не позднее даты окончания отсрочки;

гражданам Украины призывного возраста, имеющих уважительные причины, в частности, болезнь или смерть родных, на срок до 30 суток;

резервистам и военнообязанным, которые не подлежат призыву во время мобилизации сроком до одного года, при наличии соответствующих документов, однако не позднее даты окончания этой отсрочки;

военнообязанным и резервистам, которые были "забронированы" на период мобилизации и военного времени сроком до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия документа об отсрочке;

по решению руководителя ТЦК в отдельных случаях, остальным военнообязанным и резервистам, при наличии других уважительных причин, с представлением соответствующих документов сроком до 30 суток.

Кому не нужно разрешение

исключенным из военного учета – основанием для выезда в другую область есть отметка о снятии с учета военнообязанного;

лицам, которые едут в командировку и военнообязанным, забронированным на период мобилизации и военного времени – при этом нужно иметь паспорт, военный билет или временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенный руководителем ТЦК и СП выписка из приказа Министерства экономики и командировочное удостоверение;

призывникам, резервистам и военнообязанным, которые сняты с учета для перемещения в другую местность – основанием является отметка в удостоверении, или военном билете, или временном удостоверении, а по новому месту дислокации они обязуются встать на учет в течение 7 суток с момента снятия с предыдущего учета

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