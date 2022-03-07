О времени, необходимом для восстановления украинских городов после атак России, в эфире одного из телеканалов рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает 24 канал.
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Александр Кубраков рассказал, сколько нужно времени, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные россиянами объекты инфраструктуры. Большинство из них можно восстановить за один год, более сложные – за два.
О времени, необходимом для восстановления украинских городов после атак России, в эфире одного из телеканалов рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает 24 канал.
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