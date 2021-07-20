Стихия наделала беды сразу в нескольких поселениях на северо-западе страны. Разрушительные последствия зафиксировали в городе Пенджикент и в районе Айни и Мастчох.
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Очевидцы опубликовали в сети жуткие кадры разрушительных селевых потоков, сошедших в кишлаках (сельское поселение) Вашан, Даштии Козе, Рузе Обнок и Киштудаки Поен.
По словам жителей села Вашан, в Айнинскому районе, мощные сели разрушили ряд домов и дорог. Потоком сносило автомобили и скот.
Что известно о жертвах
- По предварительным данным, среди жертв стихии – 4 детей. Спасателям удалось найти тела 7 погибших, поиски еще 2 продолжаются.
- Некоторые из жертв на момент схода селевых потоков находились на летних пастбищах. У них не было возможности спастись.
Селевые потоки сошли на западе Таджикистана: смотрите видео
В Таджикистане произошло землетрясение
Ранее в июле на территории Таджикистана зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре достигала 5 – 6 баллов. К сожалению, 5 человек погибли. 2 детей получили ранения, их госпитализировали. Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе, столицы страны.