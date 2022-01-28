Также по всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы объявили зонами стихийного бедствия.
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Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио попросил о международной помощи. ЮНИСЕФ заявил, что направляет сотрудников в страну, чтобы помочь 45 тысячам людей, нуждающихся в гуманитарной помощи.
Что известно о жертвах и пострадавших
- На Мадагаскаре погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.
- В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. По всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия.
- Между тем Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. Однако официальные лица там говорят, что настоящее их количество до сих пор неизвестно: от наводнения в целом пострадало 20 000 человек.
Что известно о шторме Ана
Тропический шторм Ана на днях зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к восточному побережью Африки, неся обильные осадки, сопровождавшиеся шквалистыми ветрами.
При смещении шторма на внутренние районы Африки сила ветра несколько ослабла, однако количество осадков, выпавших в последние сутки в Зимбабве и Замбии, остается значительной.