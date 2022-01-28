Также по всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы объявили зонами стихийного бедствия.

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Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио попросил о международной помощи. ЮНИСЕФ заявил, что направляет сотрудников в страну, чтобы помочь 45 тысячам людей, нуждающихся в гуманитарной помощи.

Что известно о жертвах и пострадавших

На Мадагаскаре погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 000 человек вынуждены были покинуть свои дома.

погибло по меньшей мере 48 человек, а 130 000 человек вынуждены были покинуть свои дома. В Малави погибли по меньшей мере 11 человек. По всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия.

погибли по меньшей мере 11 человек. По всей стране произошло отключение электроэнергии, а некоторые районы были объявлены зонами стихийного бедствия. Между тем Мозамбик сообщил о 18 смертельных случаях. Однако официальные лица там говорят, что настоящее их количество до сих пор неизвестно: от наводнения в целом пострадало 20 000 человек.

Обратите внимание! Метеорологи предупреждают, что над Индийским океаном формируется еще один циклон. Ожидается, что уже в конце недели он достигнет юга Африки. Сообщается, что за последние несколько лет в южной части Африки часто случаются штормы, которые приносят значительные убытки.

Что известно о шторме Ана

Тропический шторм Ана на днях зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к восточному побережью Африки, неся обильные осадки, сопровождавшиеся шквалистыми ветрами.

При смещении шторма на внутренние районы Африки сила ветра несколько ослабла, однако количество осадков, выпавших в последние сутки в Зимбабве и Замбии, остается значительной.