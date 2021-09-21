Починаючи з п'ятниці, зокрема і сьогодні, ми бачимо відкрите публічне протистояння між Разумковим і представниками президентської команди. Для обох сторін Рубіконом (червоною лінією; точкою неповернення) може стати законопроєкт про олігархів.

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Очевидно, що цей законопроєкт є принципово важливим для Президента Зеленського. Блокування (або зрив) розгляду цього законопроєкту з боку Разумкова може стати останньою краплею для президентської команді в її ставленні до Дмитра Олександровича, і стати спусковим гачком для запуску процесу заміни голови парламенту. Але, поки Разумков на лікарняному, звільнити його не можна.

У зв’язку з лікарняним Разумкова виникає ще низка процедурних питань:

чи міг він сьогодні керувати Погоджувальною радою в онлайн-режимі?;

чи підпише він протокол Погоджувальної ради (і чи він має його підписувати, якщо він на самоізоляції)?;

хто буде головувати на пленарних засіданнях парламенту на поточному тижні?;

і чи буде врешті решт голосуватися законопроєкт про олігархах?

Вже ідуть суперечки, чи не порушив легіст (прихильник букви закону) Дмитро Разумков норми Регламенту Верховної Ради із онлайн-керуванням засіданням Погоджувальної ради. Але головні ризики для Дмитра Разумкова все ж таки мають політичний характер.

Заява Разумкова про те, що нібито пропонують гроші по кадрових питаннях, – це стратегія самозахисту. Відповідні заяви лунали свого часу (у 2016 році) від Арсенія Яценюка, і взагалі про гроші часто згадують під час розгляду лобістських або конфліктних законопроєктів. Але і раніше жодного разу ці заяви не підтвердились, і зараз, скоріше за все, жодних фактологічних підтверджень не буде.

Іронія цього питання в тому, що ті люди, які зацікавлені в провалі законопроєкту про олігархів та, ймовірно, в збереженні Разумкова на посаді голови ВР, можуть запропонувати набагато більше.

Проте, з високою вірогідністю, у голосуванні по законопроєкту про олігархів і, якщо дійде справа, по Разумкову, вирішальним чинником у "Слуг народу" та їх ситуативних союзників буде демонстрація лояльності Президенту Зеленському. Все інше буде другорядним.