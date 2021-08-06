Это подтверждает тот факт, что чиновникам временно запретили посещать зону ООС, из-за чего сорвался визит спикера верховной рады Дмитрия Разумкова на Донбасс.

По данным источников издания, визит спикера совпал с решением о временном запрете неслучайно: "Хотят показать, что с армейцамы может общаться только гарант".

Как отмечается, о напряжении в отношениях Зеленского и Разумкова говорят уже несколько месяцев. Инцидент с ООС – еще одно подтверждение того, что слухи о Разлад небеспочвенны.

Как сообщалось ранее, Офис президента начал кампанию против спикера, и руководит ею лично Андрей Ермак. У Зеленского усмотрелы в Разумкове электоральную угрозу и даже подумывали сместить его с поста спикера.

Кроме того, ОП Якобы достиг договоренности с медиа олигарха Рината Ахметова о включении спикера и симпатизирующих ему депутатов в "черный список" – для этих телеканалов они стали персонами нон-грата.

В этом контексте, как отмечает автор статьи, ситуация с ООС оказалась весьма показательной. Офис президента ищет способы лишить спикера микрофона. Учитывая, что Зеленский не отбыл и половины своего срока, такой настрой выдает его неуверенность и нервозность.

Если рейтинг Зеленского продолжит падение, расклад сил внутри "слуг" может кардинально измениться: желающих связать свою политическую судьбу с Разумковым может прибавиться,

– говорится в материале.