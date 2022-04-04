Российские оккупанты рассказывают об Иващенко как о якобы честном и порядочном человеке, который всегда готов помочь. Однако в Мариупольском горсовете говорят, что это далеко не так.

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Краткая биография предателя

По данным горсовета Мариуполя, Константин Иващенко развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Кроме того, он обманул десятки тысяч работавших там людей.

После этого вступил в запрещенную ныне партию ОПЗЖ. Как результат – предал государство и перешел на сторону оккупантов.

Рашисты не устают пробивать дно цинизма снова и снова. Сначала разбомбили и взяли в заложники наш цветущий город. Морили голодом и убили тысячи мариупольцев. А теперь на руинах проводят шабаши с коллаборационистами,

– так в горсовете отреагировали на "назначение" Иващенко.

Однако в Мариупольском городском совете убеждены, что зло будет наказано, а каждый предатель и коллаборант заплатит за свои поступки.

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