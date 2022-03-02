Об этом Зеленский говорил в своем утреннем обращении 2 марта, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Бабий Яр – это место молитвы и памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.
Внимание Вы убиваете второй раз жертв Холокоста, – Зеленский об обстрелах Бабьего Яра
Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
В молчании рождается цинизм
Он подчеркнул, что в молчании рождается нацизм. Поэтому кричит об убийствах мирных людей. Кричит об убийствах украинцев.
Утреннее обращение Зеленского от 2 марта: смотрите видео
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