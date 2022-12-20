Такая информация была распространена в телеграмм-каналах, передает 24 канал. Обнародовали приказ российского командования со строгим выговором.

Кстати говоря Россияне убили танком 20 своих солдат: оккупант ноет о потерях

Командиры выписывают выговоры

Да, родственники российских военнослужащих рассказали историю. Они показали приказ командира части о суровом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать.

Речь идет якобы о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 в оккупированном Крыму.



Приказ о выговоре / Фото из телеграмм-канала

Большие потери батальона

Родственники солдат говорят, что после отказа батальон по-прежнему находится на территории Украины. Впрочем, как оказалось, отказались не из-за угрызений совести, а огромных потерь.

Они не хотят зря умирать,

- сказал один из родных оккупанта.

Напомним, что потери российских захватчиков в живой силе скоро составят 100 тысяч. По состоянию на 20 декабря ВСУ ликвидировали уже 99 230 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины отправили "на концерт Кобзона" 430 вражеских бойцов. Кроме того, российская армия терпит бешеные потери в технике - "минуснули" тысячи единиц.