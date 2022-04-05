Британское Минобороны обнародовало новые данные разведки по состоянию на 5 апреля. В них речь идет о Буче.

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Британия подтвердила, что тела в Буче были в марте

Анализ спутниковых снимков от 21 марта показывает как минимум 8 тел, лежащих на улице в Буче Киевской области,

– отметили в ведомстве.

Там отметили, что город был оккупирован российскими вооруженными силами до 31 марта.

Свидетельство того, что тела людей лежали в Буче еще в конце марта / Карта Минобороны Британии

Напомним, ранее в британской разведке MI6 заявили, что в планы Владимира Путина по вторжению в Украину входили казни мирного населения. Их должны были проводить его бойцы и разведывательные службы.

Обратите внимание – "трупов в Буче не было до прихода наших военных", – российский дипломат: смотрите видео