Нужны ли Украине кибервойска

Владимир Кург, R&D-директор компании "ІТ-Интегратор", эксперт по кибербезопасности, говорит, что, фактически, создание кибервойск продолжается в течение последних лет. NATO Trust Fund on Cyber Defence for Ukraine было создано в 2015 году, в течение последних лет проводились довольно серьезные закупки средств киберзащиты, при Главном управлении связи и информационных систем ГШ ВСУ функционировал центр кибербезопасности, а в прошлом году было создано Командование Войск связи и кибербезопасности.

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Необходимость этих шагов объясняется тем, что киберугрозы ВСУ, в частности, и оборонному сектору в целом – объективная реальность и вопрос национальной безопасности, который государство должно решить в ближайшей перспективе.

Пока нет подробно сформулированных концепций и функционала кибервойск в наших реалиях. Но подобные войска есть во многих странах. Например, US Cyber Command, которое выступает в роли объединенного командования для киберкомандования и подразделений "кибервойск" армии, флота, Воздушных сил и Корпуса морской пехоты,

– говорит Кург.

Он добавил, что, например, в Вооруженных силах Германии существует Cyber and Information Domain Service. В Британии – National Cyber Force, специализирующееся на наступательных действиях и National Cyber Security Centre, который занимается киберобороной.

Кибервойска существуют в большинстве развитых стран / Фото Unsplash

Станислав Козяр, руководитель Rocque Systems, говорит, что Украине однозначно нужно создавать кибервойска, и чем раньше это будет сделано, тем безопаснее это будет для страны. Бюджет, который должен быть выделен для создания кибервойск – это часть общего военного бюджета, который мы выделяем на армию, на танки и вооружение. Но в то же время у нас остаются незащищенными сети.

Для кибервойск нужно значительно меньше людей, чем нужно для классической армии, что ведет к существенной экономии. Задача не состоит в том, чтобы подготовить 10 000 человек, которые будут круглосуточно делать мониторинг и наблюдение – слово технологиям, которые обслуживают люди,

– говорит Козяр.

"И основа здесь в том, чтобы поставить программную инфраструктуру, способную отражать атаки, а человек только будет следить и обслуживать ее при необходимости", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что одноразовые вложения для подготовки такой системы будут служить надежным щитом для отражения атак в будущем. Отдельно стоит обезопасить и бизнес. Есть ведь множество крупных компаний, чьи информационные сети очень сильно уязвимы, а при остановке одной крупной компании будет принцип домино, который влияет на других участников рынка, инфраструктуры, экономики и т.д.

По практике развитых стран – бизнес давно оплачивает услуги по защите информации от любого рода атак. Даже короткая остановка приведет к существенным убыткам в самой компании, поэтому, если подписывать дополнительные контракты с бизнесом на оплату защиты – это существенно снизит расходную часть на содержание кибервойск и позволит и дальше их развивать и усиливать,

– говорит эксперт.

Сейчас кибервойска есть в большинстве развитых стран. Более того, ряд стран уже давно осуществляет кибератаки и поэтому нужно быть готовым к новым вызовам. Поэтому, чем раньше мы будем к этому готовы, тем сильнее мы будем. Впрочем, удастся ли правительству реализовать эту идею, пока сказать трудно. Ведь далеко не впервые хорошие инициативы в Украине глохнут лишь на этапе обсуждения.

Что предлагают создать

Еще в конце августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить законопроект о создании кибервойск и рассчитать потребности в необходимых для этого материально-технических и финансовых ресурсах.

Сейчас в Украине нет кибервойск. Но есть определенные ведомства, которые занимаются киберугрозами. Например, Совет национальной безопасности и обороны, Госспецсвязь, Государственный центр киберзащиты . Кроме этого киберзащитой занимается МВД, Минобороны, Генштаб, СБУ.

. Кроме этого киберзащитой занимается МВД, Минобороны, Генштаб, СБУ. Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно провел совещание, посвященное созданию кибервойск. Там решили в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск.

В Украине низкий уровень кибербезопасности / Фото Unsplash

По данным СНБО в 2020 году в Украине было зафиксировано около одного миллиона случаев киберугроз. Среди них: сетевые атаки, попытки сетевого сканирования, попытки WEB-атак, фишинг, DDoS-атаки, распространение вредоносного программного обеспечения. Именно поэтому и говорят о создании кибервойск.

Пока что уровень кибербезопасности в Украине остается на низком уровне: в глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index2020 года Украина занимает 78 место (39-е в Европе), что существенно влияет на обороноспособность страны.