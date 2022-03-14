Об этом 14 марта сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Некоторым пилотам из крымского города Саки повезло больше – их сбили и взяли в плен.

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"Большинству не повезет! Вы либо погибнете от рук украинских военных, либо от невозможности катапультироваться (помним о хитром индивидуалисте)", – написали в разведке.

Список всех преступников можно просмотреть по ссылке.

Кто среди преступников есть в списке

В общей сложности разведка опубликовала имена 39 российских убийц. Среди них полковник Сергей Саушкин 1973 года рождения. Он является уроженцем Мурманской области России. Саушкин находится в базе "Миротворца". Там говорится, что он командовал авиационной эскадрильей в конце 2016 у берегов Сирии.

Гарантируем, что они сполна ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным, достанем из-под земли каждого,

– добавили в разведке.