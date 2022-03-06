Эти танкисты сознательно выполняют преступные приказы Путина. Кстати, среди них есть и женщины.
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Танкисты, вы знали, что вы выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор! Приговор для уничтожения вы подписали. Слава Украине!,
– заявила украинская разведка.
Список танкистов-оккупантов и убийц можно увидеть по ссылке.
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