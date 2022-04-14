Украинская разведка получила информацию об Александре Санчике и Андрее Сердюкове. Они непосредственно участвуют в открытом военном вторжении в Украину.

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Подчиненные Санчика причастны к зверствам в Киевской области

Генерал-лейтенант Санчик командует подразделениями 35-й армии, входящими в состав группировки войск "Восток".

Сообщается, что его подчиненные причастны к зверствам в Киевской области. Санчик руководил российскими военными во время проваленной операции с захватом Киева.

В период с февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления. Военнослужащие указанных подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области,

– сообщили в разведке.

В разведке опубликовали подробные данные о Санчике.



Санчик и Сердюков / Фото украинской разведки

Сердюков "отличился" в Крыму и на Донбассе

Как сообщили в разведке, генерал-полковник Сердюков командует группировкой воздушно-десантных войск. Сообщается, что его подчиненные причастны к военным преступлениям против мирного населения.

Также, по данным разведчиков, Сердюков отличился во время аннексии Крыма и оккупации районов Донецкой и Луганской областей.

Руководил подразделениями Южного военного округа во время аннексии Крыма в феврале 2014 года во время боевых действий на Донбассе. Был ответственен за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1 и 2 армейских корпусов российских войск, осуществлял непосредственное руководство ими,

– заявили в разведке.

Сердюков получил воинское звание генерал-полковник за участие в российской агрессии на Донбассе. Более подробные данные о Сердюкове – по этой ссылке .