Эти военные преступники из части номер 74814. В разведке отметили, что за совершенные преступления они предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

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Кроме личных данных рашистов, в списке есть данные их родственников. Всего в списке 32 человека. Каждый из них причастен к геноциду украинцев.

Список преступников в военной форме:

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