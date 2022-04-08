В разведке подчеркнули, что имена этих военных преступников должны знать все. В опубликованных списках – фамилии, должности, контактные номера.

Заметьте Из-за огласки о Бучанской резне россиянам приказали убивать гражданских еще более жестоко

Все списки с контактами и должностями бойцов Росгвардии, которые совершали геноцид на территории Киевской области можно найти по этой ссылке.

Напомним, после освобождения Киевщины от российских оккупантов весь мир всколыхнули зверства, которые за более чем месяц оккупации совершили захватчики. Только на улицах Бучи нашли 28 тел погибших. Еще много тел обнаружили в подвалах, которые оккупанты превратили в застенки, и в братской могиле.

Россияне всеми способами отрицают свою причастность к зверствам, однако за эти преступления ее исключили из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали две трети членов Генассамблеи ООН.

Не простим и не забудем! Зверства оккупантов в Буче: смотрите видео