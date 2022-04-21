Об этом 21 рассказали в Главном управлении разведки. Отметили, что оккупанты принадлежат к западному военному округу вооруженных сил России.

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"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" – написали в разведке.

Что сделали россияне

Всего в список вошли 8 оккупантов. Просмотреть их личные данные можно по ссылке. В разведке рассказали, что именно они из артиллерии и других тяжелых видов вооружения обстреливали Сумскую и Харьковскую области. В результате погибли мирные украинцы.

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