По данным разведки 5 марта, Россия станет распространять фейки в больших масштабах. Поэтому людям следует быть очень осторожными.

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В ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств,

– говорится в сообщении.

Текст публикации Госспецсвязи:

По информации ГУР МО Украины, в ближайшее время враг будет активизировать проведение информационных операций против нашего государства.

Не выполнив задачи по военному блицкригу, российская федерация переходит к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины. В то же время российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации информационно-психологических операций.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

Слава Украине!

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