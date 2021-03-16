Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента 2020 года
Американские разведчики заявили о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2020 года. По их данным, Россия вела дискредитационную кампанию против Джо Байдена.
Источник:Управление директора нацразведки США
Для этого Москва использовала, в частности, украинских деятелей. Такую информацию обнародовали в отчете на сайте Управления директора нацразведки США.
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В чем обвиняют Россию
- В документе говорится о том, что "операции, направленные на очернение кандидатуры Байдена и Демократической партии, санкционировал Путин".
- Кроме этого, разведчики утверждают, что одновременно Кремль поддерживал кандидата-республиканца Дональда Трампа.
- Все это, отметили в отчете, подорвало доверие американцев к избирательному процессу и обострило социально-политические разногласия в США.
Спецслужбы США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и в 2016 году. Тогда кампания, которую Россия вела в поддержку Трампа, угрожала ему импичментом.
Иран против Трампа
В то же время в американской разведке также заявили, что вмешаться в выборы в их стране старалась не только Россия. В этом также заподозрили Иран.
В США считают, что Иран осуществлял "скрытую кампанию влияния". Она была направлена против Дональда Трампа в качестве кандидата на пост президента.
Никакого вмешательства со стороны Китая
Разведка не наблюдала вмешательство в выборы 2020 года со стороны Китая. Там отметили, что эта страна стремилась к стабильности в отношениях с США.
"Они не считали результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рискнуть получить удар, если их разоблачат", – пояснили в отчете.
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