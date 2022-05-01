Из-за международных экономических санкций в России больше всего страдают отрасли, зависящие от технологий и комплектующих иностранного производства.

К теме Россияне пугают возможным взрывом своих вагонов в Польше, остановленных санкциями

Поэтому во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других объединений, пытается привлечь третьи страны.

Как Россия пытается обойти санкции

По данным военной разведки Украины, Кремль планирует организовать в странах ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – 24 канал) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего, нуждающейся в использовании иностранных комплектующих.

военного и двойного назначения, прежде всего, нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. А российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" завлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства.

Россия также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки . Снабжение планируется осуществлять под видом иностранной продукции и экспортировать ее в третьи страны. Для этого уже создано более 200 компаний.

. Снабжение планируется осуществлять под видом иностранной продукции и экспортировать ее в третьи страны. Для этого уже создано более 200 компаний. Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, в первую очередь в ИТ-сфере. С начала войны России против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч российских граждан и 113 ИТ-компаний.

в первую очередь в ИТ-сфере. С начала войны России против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч российских граждан и 113 ИТ-компаний. Кроме того, российские граждане создали около тысячи частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию.

К слову, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия продолжит искать лазейки для обхода санкций. Впрочем, у Украины есть механизм, который не даст ей такой возможности. Это такой себе механизм вторичных санкций, который позволит подвести под санкции посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

Видео по теме – в России заканчиваются высокоточные ракеты: что это значит