Гостаможслужба презентовала перспективы развития и модернизации пунктов пропуска, расположенных на границе со странами-членами Европейского Союза. Позицию ведомства по этим вопросам поддержали в Госпогранслужбе.

Так же, как сообщила пресс-служба Гостаможслужбы, обсуждались эффективность использования систем стационарного типа и весовых комплексов в пунктах пропуска, эффективный обмен актуальной информацией, необходимой для обеспечения контроля при перемещении лиц и транспортных средств через государственную границу Украины и тому подобное. В частности, на совещании речь шла о применении современных информационных систем, эффективность которых была доказана во время пилотного проекта "Интеллектуальная система управления движением автомобилей в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин".

Создание благоприятных условий для увеличения пассажиро - и товаропотока на границе Украины с ЕС от нас требует современного подхода и активного внедрения или модернизации существующих технологических решений в сфере контроля за перемещением граждан, транспортных средств и грузов. Сегодня уровень взаимодействия и взаимопонимания между государственными таможенной и пограничной службами на высоком уровне. А это является необходимым условием внедрения новых современных методов обмена информацией и развития инфраструктуры на границе,

- отметил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский.

На совещании стороны договорились и в дальнейшем вести обсуждение своих потребностей и требований по модернизации информационных систем и их совместного использования и учесть все необходимые параметры при проектировании и строительстве пунктов пропуска.