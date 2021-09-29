Давайте розберемо кожну країну.

Бельгія

Бельгія знизила ставку з 34% у 2017 році до 29,6% у 2018 році. У 2020 році ставку ще більше знизили до 25%.

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Франція

Зараз загальна законодавча ставка у Франції становить 28,41%. У 2018 році, верхня ставка була зменшена з 44,4% до 34,4%. Заплановано подальше зниження до 25,8% до 2022 року.

Греція

У 2019 році Греція знизила ставку з 29% до 28%, а потім до 24%.

Люксембург

Сукупна ставка податку на прибуток підприємств Люксембургу поступово знижується з 27,1% у 2017 році до 26% у 2018 році, 25% у 2019 році та 24,9 % у 2020 році.

Норвегія

Норвегія знизила ставку податку на прибуток з 24% у 2017 році до 23% у 2018 році та 22% у 2019 році.

Швеція

Швеція знизила ставку з 22% у 2018 році, до 21,4% у 2019 році, до 20,6% у 2021 році.

Швейцарія

Сукупна ставка податку на прибуток у Швейцарії знизилася з 21,1% до 19,7%у 2021 році.

Туреччина

У 2018 році Туреччина збільшила ставку з 20% до 22%. У 2021 році додатково збільшила її до 25%.

Отже, в розвинених країнах маємо беззаперечний тренд на зниження податків. Єдиний приклад збільшення ставок відбувається в Туреччині, де є суттєві проблеми в економіці: у 2018 році 1 долар коштував 4,8 турецьких лір, у 2019 – 5,7 лір, у 2020 – 7 лір, зараз – 8,8 лір, а прогнозна інфляція на 2021 рік – 14%.

Не нагадують Вам турецькі урядовці українських?

Мені, наприклад, схожі в бажанні зібрати якомога більше грошей з бізнесу…