Вскоре украинцы смогут разводиться онлайн в приложении Дія. Впрочем, эта услуга будет доступна не всем супругам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

Что известно об услуге развода в Дії?

Услуга онлайн-развода появится в Дії в 2026 году.

Ею смогут воспользоваться супруги, которые не имеют несовершеннолетних детей.

Такие изменения принял сегодня (8 октября – 24 Канал) Кабинет Министров. Ранее процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще – без очередей и без лишних поездок,

– рассказала премьер Свириденко.

После подачи заявления на развод Дія автоматически проверит информацию в реестрах.

Если детей нет, то уже через месяц брак будет расторгнут. В течение этого времени заявление можно будет отозвать.

Свидетельство о расторжении брака будет предоставлено в приложении.

Обратите внимание! На портале "Дія" уже доступны выписка о расторжении и повторная выдача свидетельства о расторжении брака.

Другие обновления в Дие