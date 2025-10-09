Розлучитися можна буде швидко й онлайн, але не всім: що відомо про нову послугу у Дії
- Послуга онлайн-розлучення буде доступна у Дії з 2026 року для подружжя без неповнолітніх дітей.
- Після подання заяви шлюб буде розірвано через місяць, свідоцтво про розірвання надасться у застосунку.
Невдовзі українці зможуть розлучатися онлайн у застосунку Дія. Втім, ця послуга буде доступна не усім подружжям.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінцифри.
Що відомо про послугу розлучення у Дії?
Послуга онлайн-розлучення з'явиться в Дії у 2026 році.
Нею зможуть скористатися подружжя, які не мають неповнолітніх дітей.
Такі зміни ухвалив сьогодні (8 жовтня – 24 Канал) Кабінет Міністрів. Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок,
– розповіла прем'єрка Свириденко.
Після подання заяви на розлучення Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах.
Якщо дітей немає, то уже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна буде відкликати.
Свідоцтво про розірвання шлюбу буде надане у застосунку.
Зверніть увагу! На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу.
Інші оновлення у Дії
В Україні з 1 січня 2026 стартує програма профілактичних медоглядів для громадян старше 40 років. Кошти на них можна буде отримати через Дію.
Дія також обіцяє інформувати українців про звернення до їхніх даних у державних реєстрах.
Дослідження компанії Civitta показало, що з 2020 року завдяки послугам в Дії Україна та населення уже заощадили 184 мільярди гривень.