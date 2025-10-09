Укр Рус
24 Канал Новини України Розлучитися можна буде швидко й онлайн, але не всім: що відомо про нову послугу у Дії
9 жовтня, 08:24
2

Розлучитися можна буде швидко й онлайн, але не всім: що відомо про нову послугу у Дії

Софія Рожик
Основні тези
  • Послуга онлайн-розлучення буде доступна у Дії з 2026 року для подружжя без неповнолітніх дітей.
  • Після подання заяви шлюб буде розірвано через місяць, свідоцтво про розірвання надасться у застосунку.

Невдовзі українці зможуть розлучатися онлайн у застосунку Дія. Втім, ця послуга буде доступна не усім подружжям.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінцифри.

Дивіться також Як Google допомагає будувати національний ШІ-асистент від Дії 

Що відомо про послугу розлучення у Дії?

Послуга онлайн-розлучення з'явиться в Дії у 2026 році.

Нею зможуть скористатися подружжя, які не мають неповнолітніх дітей. 

Такі зміни ухвалив сьогодні (8 жовтня – 24 Канал) Кабінет Міністрів. Раніше процедура вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим – без черг і без зайвих поїздок,
– розповіла прем'єрка Свириденко.

Після подання заяви на розлучення Дія автоматично перевірить інформацію в реєстрах. 

Якщо дітей немає, то уже через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна буде відкликати. 

Свідоцтво про розірвання шлюбу буде надане у застосунку.

Зверніть увагу! На порталі "Дія" вже доступні витяг про розірвання та повторна видача свідоцтва про розірвання шлюбу. 

Інші оновлення у Дії