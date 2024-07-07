Так, латвийский депутат Рихардс Колс прокомментировал поездку Орбана в Москву. И сделал он это довольно забавным образом, с помощью игры слов.

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Депутат Латвии высмеял Орбана

Депутат латвийского Сейма, председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс опубликовал короткий, однако содержательный ответ на "миротворческие" инициативы главы венгерского правительства и его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Орбан демонстрирует свою поездку в Москву, как стремление к миру между Украиной и Россией. Однако его риторика и взгляды противоречат подобной иллюзии.

Поэтому латвийский чиновник коротко и метко выразил свое мнение относительно недавних "путешествий" премьер-министра Венгрии, использовав брань с помощью игры слов от "peace", что с английского означает мир.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что визит Орбана в Москву и его встреча с Путиным могут быть опасными. Премьер Польши также убежден, что после этой встречи вряд ли кто-то в Европе будет чувствовать себя безопаснее.