Если стратегия НАК "Нафтогаз Украины" будет реализована, в стране будут созданы 300 тысяч рабочих мест, а сумма уплаченных в госбюджет налогов составит более 360 млрд. грн.

Об этом на всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Что можем мы все получить в случае успешной реализации стратегии НАК Нафтогаз? Это почти 300 тысяч рабочих мест, это более 360 млрд грн доходов государственного бюджета Украины, плюс 36 млрд в Пенсионный фонд Украины и плюс 438 млрд грн к ВВП", – рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

По его мнению, именно ради этих цифр акционеру компании нужно завершить начатую в компании реформу корпоративного управления.

Если же стратегия НАК "Нафтогаз Украины" не будет реализована, то произойдет уменьшение ВВП на 410 млрд. грн, а также госбюджет недополучит более 110 млрд. грн.

Если наша стратегия не будет реализована, что мы точно получим, то это, конечно, потерю большого количества рабочих мест, почти 200 тысяч, недополучение доходов госбюджета в размере 110 млрд грн, недополучение доходов Пенсионного фонда почти 30 млрд грн, уменьшение ВВП на 410 млрд грн. Это цифры на ближайшие 10 лет – до 2030 года, – отметил Андрей Коболев.

Также Андрей Коболев сообщил, что группа "Нафтогаз" намерена увеличить компетенции в трейдинге, вернуть себе статус крупнейшего трейдера газа на оптовом рынке, который по своей сути будет выполнять определенную роль банка или страхования всего рынка, сглаживая ценовые пики, а также увеличить долю на розничном рынке газа до 30%.

Как ранее сообщалось, в Киеве состоялся Всеукраинский форум "Украина 30. Платежка", в рамках которого 15-17 февраля обсуждались тарифы и энергетическая независимость. Во время форума глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена газа для населения должна определяться эффективным рынком голубого топлива, как это уже происходит на оптовом рынке.