Наталья и Антонина находились на пляже, когда увидели, что человек нуждается в помощи. Они мгновенно сориентировались и начали делать искусственное дыхание и выстукивать воду из легких.
Читайте также: В Днепре хирурги чудом спасли беременную с инсультом и даже помогли родить
Украинки привлекли к спасению крепкого драйвера, которому показали, как нужно поступать. В свою очередь местные спасатели пытались остановить девушек, убеждая, что шансов нет.
Украинки реанимировали мужчину
Однако Наталья и Антонина решили использовать все возможности до конца, в частности:
- продолжили сердечно-легочную реанимацию;
- делали это строго по протоколу – в течение 40 минут;
- через 20 минут удалось запустить сердце, восстановить дыхание и пульс.
Гражданки Украины сделали невозможно, буквально вытащив 51-летнего Сергея с "того света".
У нас реанимации (отделение интенсивной терапии Института рака – 24 канал) есть такое правило – никогда не сдаваться, даже если пациент очень тяжелый, а ситуация безнадежна,
– сказали девушки.
Пересмотрел отношение к жизни
- После реанимационных мероприятий мужчина провел еще 4 дня в больнице Египта и вернулся домой в Беларусь. Когда полностью оправился, то решил отыскать своих спасительниц, чтобы поблагодарить.
- Сергей рассказал, что недавно отметил свой 51 день рождения, а после этого случая кардинально пересмотрел свое отношение к жизни и теперь воспринимает его как подарок судьбы.