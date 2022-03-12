Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин не намерен останавливаться на Украине. Поэтому если, не дай Бог, ему удастся одержать победу в Украине, то следующей целью будут страны Балтии.

Напомним Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, – Боррель

По словам Данилова, о таких намерениях России свидетельствуют данные украинской разведки. В случае, если таки Путин начнет агрессию против Литвы, все будет зависеть от того, как будет действовать НАТО, поскольку страна является членом Альянса.