Эксперт напоминает, что речь идет о задержании Службой безопасности разветвленной сети агентов ГРУ.

Речь идет об агентах высокого уровня, которые отвечали за создание сети в разных городах. Четкая работа контрразведки, которая является приоритетом в структуре Малюка, важна для всех Сил обороны, и для страны в целом. И мощная спецслужба остается тем звеном, с которым россияне ничего не могут сделать,

– акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что задержание таких наводчиков, важны не только для справедливого наказания конкретных преступников, но и как предостережение для других российских приспешников. "Кураторов сетей задерживать всегда важнее, чем рядовых исполнителей. При этом, практически уверен, что "любители рублей" сядут на пожизненное. Ведь кремль не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, особенно среди завербованных украинских граждан, относясь к ним, как к хламу", – считает эксперт.

"Отмечу, что россияне использовали новую тактику – агенты обустроили наблюдательный пункт в арендованной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры. И установили видеокамеры с программой удаленного доступа, которая позволяла ГРУ следить за улицами Киева в режиме онлайн. Можем точно сказать, что речь реально идет о сотнях спасенных Службой безопасности жизней", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сорвала новую попытку России создать собственные агентурные ячейки в Киеве, Полтаве и Чернигове. В результате спецоперации в столице задержан старший агент (резидента) и один из его соратников. Они корректировали ракетно-дронные атаки и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.