Как отметил Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада", график президента Владимира Зеленского расписан с самого утра и до глубокой ночи. Глава нашего государства не только выполняет свою роль главнокомандующего, но и регулярно общается с партнерами, передает 24 канал.

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У Украины уже есть самые большие друзья

Сергей Никифоров отметил, что самыми большими друзьями Украины являются Литва, Польша, Великобритания, а также США.

Он также отметил, что вся помощь, которую нам оказывают эти страны сейчас, базируется на двусторонних договоренностях. Так что Владимир Зеленский регулярно общается с лидерами этих государств.

С теми, кого я перечислил, он общается ежедневно, а то и два раза в день. Особенно с президентом Польши Анджеем Дудой,

– отметил Никифоров.

Спикер подчеркнул, что с президентом Польши обсуждаются не только стратегические вопросы, но и бытовые. К примеру, поднимаются вопросы беженцев. Все же не стоит забывать, что именно с этой страной у нас есть общая граница.

Также Сергей Никифоров отметил, что вся команда президента пытается быть столь публичной, насколько это возможно сейчас. Так что про все ключевые звонки и переговоры Владимира Зеленского сообщают.