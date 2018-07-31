Реджеп Тайип Эрдоган: путь от мелкого оппозиционного политика до всевластного правителя

В июне 2018 Эрдоган выиграл досрочные выборы и во второй раз подряд стал президентом. "Демократия по-турецки" имеет особый привкус. Президент получил в подарок правительственный декрет, через который 18 тисяч служащих выгнали с работы. А еще - прекратил деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала, главная вина которых - подозрения в ненадежности президента.

Прекрасный древний Стамбул приглашает отдохнуть на берегах Босфора. Турецкие пляжи, которые омывают четыре моря, готовы предложить отдых на любой вкус и размер кошелька. За туристической привлекательностью Турции скрываются очень не простые процессы. Под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана страна все четче дрейфует в направлении диктатуры. В июне 2018 года он выиграл самопровозглашенно досрочные выборы и второй раз подряд стал президентом.

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Даже оппозиционные журналисты описывали Эрдогана как "идеального политического хищника" с хорошой политической интуицией, которая помогает распознавать, избегать угрозы и риски. Вместе с тем он имеет сильный инстинкт самосохранения и умеет бить на опережение.

Эти умения позволили ему пройти сложный путь от мелкого оппозиционного политика до всевластного правителя. На сегодняшний день от него много дел зависит не только в своей стране. Эрдоган стал едва ли не самым влиятельным политиком в Около-восточном регионе, а также самостоятельным игроком на мировой арене.

После поражения в Первой Мировой турки оказались перед неопределенным будущим. Османская Империя доживала последние дни. Страна попала под внешнюю оккупацию, султаны согласились остаться марионетками новой власти. Войну за независимость возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. Ветеран Первой Мировой он видел единственный шанс преодолеть кризис и вернуть былую славу народа - только через присоединение к западной модели развития.



Реджеп Тайип Эрдоган в молодости

После победы он заложил основы демократической Турецкой Республики, которая должна была строить будущее по правилам западного мира. Следующим шагом после ликвидации исламского халифата, было лишение власти духовенства. Кемаль считал консервативных имамов основным препятствием прогресса. Наоборот – роль прометеев нового гражданского общества была назначена военным. Высшие офицерские чины создали отдельный класс интеллигенции, от которых зависела судьба страны до конца ХХ века.

В 1994 году выборы в мэрию Стамбула впервые выиграл представитель исламистской партии. Несмотря на молодой как для тогдашнего политика возраст – 40-летний Эрдоган получил большинство голосов. Его поддержала основная масса неимущих жителей мегаполиса.



Сам Эрдоган походил из простой семьи. Родился в консервативном и бедном участке Стамбула. Касимпаша был районом где большинство населения составляли крестьяне, бежавшие в города. Здесь была и первая работа будущего президента. В подростковом возрасте он продавал открытки, а свободное время проводил между мечетью и футбольным полем.



Началом изменений которые сдвинули статус-кво была победа Эрдогана на выборах городского главы Стамбула. Впервые за много лет исламисты от которых он баллотировался пришли в большую политику.

С тех пор все поменялось. Стамбул до и после Эрдогана разделяет космическое расстояние. Ранее городские власти не могли справиться с вЫплатами для своих чиновников, в кранах не было питьевой воды. Мусор не вывозили и грязь царила на улицах города. Эрдоган решил проблему с водой. Ввел современную систему уборки улиц и централизованного вывоза мусора. Кроме того ему удалось не испачкаться в коррупции,

– сказал советник Эрдогана 1994-2001 годах Хусейн Бесли Юрка.

Большие изменения прославили Эрдогана на всю страну. Но уже через три года он оказался за решеткой. Конфликт между военными и религиозными консерваторами в 1997 году вылился в государственный переворот. Новая власть начала чистки среди сторонников тогдашнего правительства исламистов. Мэра Стамбула обвинили в разжигании ненависти и антиправительственной деятельности. Предлогом стали зачитанные ним строки религиозной поэзии. Реджепа сняли с должности мэра Стамбула и приговорили к 10 месяцам заключения. После 4 он вышел по амнистии, но вынес с собой еще больше амбиций и ненависть к военным.

Поэтому после выхода на свободу Эрдоган создал свою партию "АКП". Она была близка к немецким или итальянским демократическим аналогам, которая декларировала либеральный строй и проевропейский диалог. Турция получила новую политическую силу альтернативную, как для прозападных военных так и для консервативных исламистов. Через год после ее создания – в 2002 году Реджеп Теип Эрдоган выиграл выборы и впервые получил главную должность в стране премьер-министра Турции.

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Успех Эрдогана во многом зависел от поддержки влиятельного турка в мире – Фетулаха Гюлена. Он хоть и уехал в 1999 году в Штаты, но оставил в Турции колоссальную сеть сторонников на всех уровнях власти. Он обеспечил Реджепа советниками и помощниками среди чиновников, юристами и жерналистамы. Триумф "АКП" на выборах был возможен именно благодаря бешеной медиа поддержке СМИ связанных с Гюленом.

Гюленисты помогли Эрдогану строить партию и налаживать контакты с Европой. В начале 2000 годов Турция переживала тяжелый кризис. Коррупция разъедала основные партии, экономика была на дне из-за инфляции и страна держалась на плаву в основном благодаря займам МВФ. Премьер заявил, что кризис можно преодолеть завязав более тесные связи с Европой.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС сопровождали многочисленные программы финансовой помощи. Это позволило улучшить экономику и выйти из кризиса. Прозападная позиция главы правительства уберегла его от критики военных, ведь это совпадало и с их видением развития светского государства. Это дало Эрдогану время для укрепления своих позиций и возможность нокаутировать оппонентов на выборах в 2007 году. Сотни офицеров и генералов были обвинены в подготовке переворота. Судьи близкие к Гюлену помогли бросить их в тюрьму.



Реджеп Тайип Эрдоган

После ликвидации угрозы со стороны военных, Эрдоган показал истинное лицо. Начался процесс свертывания турецкой демократии. Неудобных политиков исключали из правительственной партии, из-за критики власти закрывались СМИ, а протесты полиция безжалостно разогнала.

В 2009 году на экономическом саммите в Давосе мир увидел настоящего Эрдогана. Он бесцеремонно прервал ведущего, чтобы сказать свое слово в защиту палестинцев.

Израиль бандитское государство! Я тоже тебя благодарю! Израильского премьера вы слушали 25 мин а я могу говорить только 12? Что это такое! Для меня все ясно с Давосом! Все конец! больше я сюда не вернусь,

– сказал тогда Эрдоган.

Свою решительность он подтвердил в конфликте с Россией. В 2015 году турки утерли нос Москве сбив наглых русских на СУ-24. А уже в 2016-м Эрдоган переиграл главу России. Зная что ВВП всегда опаздывает на официальные встречи – турецкий президент подстроил все так, чтобы камеры засняли угрюмого Путина, который едва ли не впервые за свою карьеру сам должен ожидать начала аудиенции.

Он легко переставляет как игрушечного начальника Кремля на международных встречах. Еще одним штрихом в образе сильного лидера, от пиарщиков президента Турции стали банальные рукопожатия. Как только пресса обратила внимание что президент США, здороваясь, дергает своих гостей за руку, провластные блогеры сбросили на ютуб подборку чтобы показать, что Эрдоган не единственный кто раскусил фокусы Трампа и переиграл его в рукопожатиях.



Трамп и Эрдоган

Авторитарные наклонности Эрдогана усилились после 2013 года в результате кризиса переговоров о евроинтеграции. Затем на весь мир прогремел жестокий разгон палаточного городка в стамбульском парке Гези. Отказ от демократии внутри страны и свертывания евроинтеграционной политики стали переломным моментом между давним партнером Эрдогана, авторитетом, который помог ему сделать политическую карьеру – Фетхулахом Гюленом.



В 2013 году антикоррупционные прокуроры-гюленисты провели сотни арестов бизнесменов близких к Эрдогану. Кандалы надели даже на его сына. И это было начало настоящей войны между Гюленом и Эрдоганом. Ее апогеем была попытка госпереворота в 2016 году. Не только власть, но и жизнь Теипа оказались на волоске от провала и смерти. Премьеру пришлось собирать сторонников выходя в эфир с серкетного укрытия по телефону.

Заказчиком восстания военных Эрдоган назвал Гюлена. И после подавления восстания начал охоту за своими критиками и гюленистамы. Более 10 тысяч военных оказались за решеткой. Потом десятки тысяч людей были уволены с работы в госучреждениях, школах и университетах.



Эрдоган и его жена Эмине

За 15 лет у власти Реджеп Тайип Эрдоган изменил образ Турции. Стамбул стал знаковым городом переплетения восточной и западной культуры, Анкара обогатилась небоскребами, в стране увеличилось качество дорог и развилась туристическая инфраструктура. Для себя он построил грандиозную резиденцию за 300 милионов евро в центре столицы. В родном стамбульском районе премьера – Касимпаша в его честь построили стадион для одноименного клуба.



Вместе с тем страна превратилась из парламентской в ​​президентскую республику. Эрдоган собрал в своих руках всю полноту власти. Он единолично назначатет министров правительства и глав силовых ведомств. А также сможет вмешиваться в судебную систему. в страну возвращаются исламские полигамные браки и консервативные порядки. За критику власти не только можно вылететь с работы, но и на 4 года загреметь за решетку.

После неудачной попытки переворота военных 2016 года в стране прошло цунами чисток. Во время чрезвычайного положения, которое длилось два года в Турции за решетку из-за политических взглядов попало 160 тысяч человек, 150 тысяч получили пожизненные сроки в тюрьме. 170 тысяч военных и госслужащих выгнали с работы, власти закрыли двести газет и около 3 тысяч учебных заведений, заблокировала 100 тысяч сайтов и распустила 19 профсоюзов. Нелояльность к президенту Эрдогана стала своего рода роскошью, которую могут себе открыто позволить только политические беженцы за границами турции, вроде Гюллена.

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Связь с прошлыми достижениями Османской империи стала еще одной характерной чертой Реджепа Тайипа Эрдогана, который больше напоминает султана, чем президента современного европейского государства.