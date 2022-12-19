"Где будут расти наши дети": в "Голосе" прокомментировали скандальную реформу градостроительства

13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, положивший начало реформе градостроительства. Однако через несколько часов петиция о его ветировании набрала необходимое количество голосов, ведь закон предусматривает ряд ограничений для контроля застройщиков, которые могут привести к серьезным последствиям.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Украины от партии "Голос" Наталья Пипа. Она убеждена, что скоро Владимир Зеленский примет окончательное решение о скандальном законопроекте 5655.

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По мнению депутата, законопроект имеет некоторые положительные стороны, к примеру, реестр, в котором можно будет отслеживать все онлайн, он обеспечивает прозрачность. Однако от этого толку мало, ведь влиять на строительство, увиденное в реестре, никто не сможет.

Пипа отметила, что разные общины относятся к своим застройщикам по-разному.

Воздействие территориальной общины уменьшается. В тех ОТГ, где справились уже с застройкой и архитектурой – это однозначно плохо. У тех, где разрешения штамповались, потому кто кому-то занес взятку, ситуация может и улучшиться, и ухудшиться,

– прокомментировала депутат.

Почему законопроект требует доработки

То, что в контролирующие органы градостроительной палаты могут входить представители застройщика – вещи недопустимы, убеждена Пипа. Проще говоря, застройщик теперь сможет сам создать частную фирму, которая будет его контролировать.

"В соответствии с этой реформой многие обязанности с застройщика переводятся на архитектора, а от застройщика требуется только в случае чего выплатить страховое возмещение в размере 3-5 миллионов", - отметила Пипа.

Эта реформа обусловит невозможность какого-либо влияния общины на застройщика. Пипа упомянула, что до этого у общественных активистов были реальные инструменты влияния и имели свои результаты в борьбе с незаконными застройками. В частности, истории с Пейзажной аллеей в Киеве, Сквером Достоинства во Львове.

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Петиция о ветировании

"Это вызвало возмущение и у Ассоциации городов Украины, и у местного самоуправления. Если бы кто-то хотел оставить там положительные нормы, то законопроект совсем иначе нужно было дорабатывать", – убеждена депутат.

Наталья Пипа акцентировала, что решения по этому законопроекту от президента еще нет. Потому что общественность подала петицию о его ветировании на рассмотрение Владимира Зеленского. Окончательного решения нет еще даже в кулуарах, ведь сам закон сложен, неоднозначен и рассматривался около полутора лет.

Цена вопроса

Закон изначально был скандальным, по словам депутата. Она предполагает, что застройщики во многом финансово поддерживают партию большинства.

И то, что 228 голосов (при минимуме 226 – 24 канал) это тоже о многом говорит. Мне не предлагали, потому что ко мне нет смысла подходить. Но, говорят, что последним голосам платили от 60 до 90 тысяч долларов,

– добавила Пипа.

По ее подсчетам, за эти деньги можно было купить четыре АСУ-1 "Валькирия", кучу беспилотников и стать депутатом-героем, поддерживающим нашу армию. Депутат убеждена, что нужно смотреть в корень проблемы. Голосование депутатов, которое решит судьбу страны гораздо ценнее любой благотворительной поддержки.

Но какова цена этого и куда наши бойцы вернутся, где наши дети будут расти?

– задает вопрос Пипа.

Что предусматривает законопроект 5655