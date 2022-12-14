Петицию о наложении вето на законопроект 5655 зарегистрировали 12 декабря. Ее автор – Владислав Проценко.

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О чем говорится в петиции

В петиции к президенту Владимиру Зеленскому его просят наложить вето на законопроект №5655, который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических достопримечательностей крупными застройщиками. 15 членов комитета Верховной Рады по организации государственной власти поддержали его во втором чтении 8 декабря.

Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления,

– говорится в тексте петиции.

Согласно этому законопроекту, проверки строительств и документации могут осуществлять частные фирмы, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается.

"Помимо этого предлагается создать "Градостроительную палату" при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с печально известной "Тендерной Палатой". Если закон будет принят большинством депутатов ВР на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и осквернения исторических достопримечательностей будет ускорен", – подытожил автор петиции.

За сутки эта петиция собрала 26 257 голосов, из необходимых 25 тысяч. Теперь ее должен рассмотреть президент.

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Основные недостатки законопроекта

Законопроект №5655 имеет ряд недостатков, в частности:

монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок;

вместо контроля и надзора местного самоуправления создадут частные органы контроля, которым передают все полномочия без ответственности;

монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий;

создаются условия для самопроизвольного строительства без оформления права собственности на земельные участки.

Украинские мэры, а также главы сельских и поселковых советов выступили против одобрения такой реформы. 13 декабря они подписали совместное обращение, призывая провести широкое общественное обсуждение и доработать документ. В частности, обращение подписали:

мэр Киева Виталий Кличко,

мэр Львова Андрей Садовый,

мэр Днепра Борис Филатов,

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив,

мэр Житомира Сергей Сухомлин,

мэр Мариуполя Вадим Бойченко,

мэр Николаева Александр Сенкевич,

мэр Ровно Александр Третьяк и другие.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект. Однако, очевидно, все обращения проигнорировали, ведь его все же приняли.