"Де ростимуть наші діти": у "Голосі" прокоментували скандальну реформу містобудування

13 грудня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який поклав початок реформі містобудування. Однак за кілька годин петиція про його ветування набрала необхідну кількість голосів, адже закон передбачає низку обмежень для контролю забудовників, які можуть призвести до серйозних наслідків.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка України від партії "Голос" Наталія Піпа. Вона переконана, що невдовзі Володимир Зеленський ухвалить остаточне рішення щодо скандального законопроєкту 5655.

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На думку депутатки, законопроєкт має деякі позитивні сторони, до прикладу, реєстр, в якому можна буде відстежувати все онлайн, він забезпечує прозорість. Однак від цього користі мало, адже впливати на будівництво, побачене в реєстрі, ніхто не зможе.

Піпа зазначила, що різні громади ставляться до своїх забудовників по-різному.

Вплив територіальної громади зменшується. В тих ОТГ, де дали собі раду вже із забудовою і архітектурою – це однозначно погано. В тих, де дозволи штампувалися, бо хтось комусь заніс хабар, ситуація може і покращитися, і погіршитися,

– прокоментувала депутатка.

Чому законопроєкт потребує доопрацювання

Те, що в контролюючі органи містобудівної палати можуть входити представники забудовника – речі неприпустимі, переконана Піпа. Простіше кажучи, забудовник тепер зможе сам створити приватну фірму, яка його контролюватиме.

"Відповідно до цієї реформи багато обов'язків із забудовника перекладається на архітектора, а від забудовника вимагається лише в разі чого виплатити страхове відшкодування в розмірі 3-5 мільйонів", – зазначила Піпа

Ця реформа зумовить неможливість будь-якого впливу громади на забудовника. Піпа згадала, що до цього громадські активісти мали реальні інструменти впливу і мали свої результати в боротьбі з незаконними забудовами. Зокрема, історії з Пейзажною алеєю в Києві, Сквером Гідності у Львові тощо.

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Петиція про ветування

"Це викликало обурення і в Асоціації міст України, і в місцевого самоврядування. Якби хтось хотів лишити там позитивні норми, то законопроєкт зовсім інакше треба було допрацьовувати", – переконана депутатка.

Наталія Піпа акцентувала, що рішення по цьому законопроєкту від президента ще немає. Бо громадськість подала петицію про його ветування на розгляд Володимира Зеленського. Остаточного рішення немає ще навіть в кулуарах, адже сам закон складний, неоднозначний і розглядався близько півтора року.

Ціна питання

Закон із самого початку був скандальним, за словами депутатки. Вона припускає, що забудовники великою мірою фінансово підтримують партію більшості.

І те, що 228 голосів (при мінімумі 226 – 24 канал) це теж багато про що говорить. Мені не пропонували, бо до мене немає сенсу підходити. Але, кажуть, що останнім голосам платили від 60 до 90 тисяч доларів,

– додала Піпа.

За її підрахунками, за ці гроші можна було купити чотири АСУ-1 "Валькірія", купу безпілотників і стати депутатом-героєм, який підтримує нашу армію. Депутатка переконана, що треба дивитися в корінь проблеми. Голосування депутатів, яке вирішить долю країни набагато цінніше за будь-яку благодійну підтримку.

Але яка ціна цього, і куди наші бійці вернуться, де наші діти будуть рости?

– ставить питання Піпа.

Що передбачає законопроєкт 5655