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      Реформа эконалога в Украине: в Минэкологии единогласно одобрили новый закон

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      Минэкологии
      Минэкологии / ukranews.com

      Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины поддержал законопроекты о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы относительно мер по обеспечению экологической безопасности и охраны окружающей среды.

      Как сообщает журналист OBOZREVATEL, решение было принято единогласно всеми присутствующими участниками Общественного совета при Минприроды по предложению главы совета Светланы Берзиной.

      Законопроектами № 10146 и 10147 в частности предлагается:

      – создание специального фонда, в который будут отправляться средства экологического налога. Целью закона является обеспечение поступления средств от этого налога только на экологические цели;

      – дать предприятиям возможность экономить 70% на производстве экологических программ за счет начисленного экологического налога.

      Средства должны выделяться автоматически после экспертизы от Минэкологии через процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВД), которая определит, что эти меры действительно помогают очищению экологической среды;

      – передача части средств фондов охраны окружающей природной среды на договорных условиях предприятиям на мероприятия для гарантированного снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и прочее;

      Представитель Министерства экологии, начальник отдела сопровождения природоохранных мероприятий Евгений Мороз, который также присутствовал на заседании, подтвердил позицию ведомства относительно поддержки некоторых позиций законопроекта, в частности целевого использования эконалога.

      Мы всегда поддерживаем позицию, что использование средств из эконалога должно быть целевым и должны зачисляться в специальный фонд,
      – заявил представитель Минэкологии.

      В то же время он настоял на том, что позиция Министерства по повышению экологического налога остается неизменной.

      На что глава Общественного совета ответила: "Что касается увеличения экологического налога, это будет отдельная дискуссия. Да, возможно и нужно увеличивать, но я считаю, что сначала нужно налаживать нормальную систему администрирования этого налога, а потом его увеличивать. Должна быть логическая дорожная карта".

      Ранее о нецелесообразности увеличения экологического налога говорил и глава Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк: "“Экологический налог хотят поднять в 70 раз. Причем без целевого направления на уменьшение выбросов или другие действенные способы улучшения экологии. Это фискальная удавка на шее украинской промышленности!".

      В конце участники Общественного совета согласились оказывать необходимую поддержку в совершенствовании законопроекта о реформировании эконалога в Украине.

      Как ранее сообщалось, народный депутат от фракции "Радикальная партия" Валерия Заружко заявила, что средства от экологического налога в Украине не расходуются по целевому назначению и не улучшают экологическую ситуацию в стране.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Законодательство Деньги Налоги
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