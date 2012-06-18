"Регионалы" хотят ввести в судопроизводстве русский язык
Оппозиция увидела в повестке дня два законопроекта, которые введут русский язык в украинских судах.
Депутаты из Партии регионов внесли их под названием - изменения в кодекс административного судопроизводства и гражданско-процессуального кодекса.
Попытки изменить язык судопроизводства - логическое продолжение эпопеи продвижения закона о языках, - говорят эксперты.
Скандальный законопроект депутаты из большинства хотят принять до 6 июля.
Источник: Телеканал новостей «24»
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