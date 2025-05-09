Всем животным после регистрации присвоят уникальный номер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Для каких животных регистрация является обязательной

В коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" говорят, что сейчас регистрация обязательна только для собак.

Сейчас регистрация является обязательной для всех собак, а для котов – по желанию владельца. Прежде всего это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой,

– объясняют там.

А также добавляют, что актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Заметим, что теперь для регистрации животного владельцу нужно только подать заполненную форму №1, которую выдают непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После этого владелец получит регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на любимца. Такая услуга станет доступной уже в понедельник, 12 мая.

К слову, ранее в Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных, который должен способствовать контролю за здоровьем животных и повышать ответственное отношение к ним. Он работает на платформе Дія.Engine и включает данные о котах, собаках и хорьках. Его целью является гармонизация законодательства с европейскими стандартами.