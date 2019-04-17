12:18
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Рейдерство или сотрудничество? Письмо Кубива накануне визита в Китай

      88 Читати новину українською
      Степан Кубив
      Степан Кубив / Фото из открытых источников

      Накануне визита украинской правительственной делегации во главе с первым вице-премьером Степаном Кубивым в Китай для участия во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь", к нему обратились китайские инвесторы с заявлением о давлении на одну из компаний в Украине.

      Китайская торговая ассоциация просит разобраться в ситуации вокруг рейдерских атак на ООО "Восток Солар" – активы китайской госкорпорации CNBM в Украине. Об этом говорится в письме КТА к Кубиву, опубликованном на официальном сайте организации.

      Международный форум "Один пояс – один путь" пройдет с 25 по 27 апреля в Пекине. Ранее Кубов заявлял о намерении Украины расширить сотрудничество с Китаем, нарастив товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшее время. Однако пока с украинской стороны поступают только сигналы о наступлении на китайские инвестиции.

      В частности, в письме КТА сказано, что на данный момент с участием правоохранительных и судебных органов происходят спланированные противоправные меры, которые могут быть частью рейдерской атаки на ООО "Восток Солар". Речь идет об обысках производственной площадки в поселке Березанка Николаевской области, где расположены солнечные электростанции компании, и попытку их физического отключения с целью полной остановки работы компании.

      "Мы считаем, что такие действия представителей силовых органов могут быть давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции", – говорится в письме КТА в адрес Кубива.

      На сегодняшний день существует хозяйственный спор между ООО "Восток Солар" и ФК "Веста", которая приобрела активы кредитора компании – ОАО КБ "Актив Банк", и теперь пытается получить контроль над его имуществом. "Одной из попыток такого давления является попытка криминализировать спор и обвинить представителей ООО "Восток Солар" в мошенничестве", – говорится в документе.

      В связи с этим, авторы письма просят главу Антирейдерской комиссии и первого вице-премьера "дать поручение рассмотреть этот вопрос, принять меры по недопущению нарушения прав китайских инвесторов в Украине и обеспечить надлежащие условия для завершения хозяйственного спора законным способом".

      Ранее СМИ сообщали о том, что CNBM считает события на территории ООО "Восток Солар" попыткой рейдерского захвата. Ситуацией озаботилось посольство Китая в Украине. СМИ также опубликовали сообщение о процессе CNBM против Украины из-за рейдерства, которое было направлено в Министерство юстиции.

      Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. В Украине владеет активами солнечных электростанций суммарной мощностью 267 МВт. По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 миллионов кВт–час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тысяч домохозяйств.

      СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.

      blog_ava
      Освобождение Савченко – страшный удар по Луценко, – эксперт
      сегодня
      2807
      Теги: Новости Украины Китай Кабинет Министров Украины Электроэнергия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      сегодня , 12:01 В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 224
      Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      сегодня , 10:02 Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      Світлана Попова 566
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сегодня , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 772
      "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 07:40 "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      606
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Председатель НАПК получила 100 тысяч гривен "на оздоровление"
       9 октября 2017 , 18:30
      Почему в Украине не ремонтируют дороги: названа причина
       30 июля 2018 , 10:42
      "Выглядит так себе, но все голы считаются": английские СМИ массово отметили Зинченко за победный гол против Чехии
       7 сентября 2018 , 19:37
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук