Рейдерство или сотрудничество? Письмо Кубива накануне визита в Китай

Накануне визита украинской правительственной делегации во главе с первым вице-премьером Степаном Кубивым в Китай для участия во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс – один путь", к нему обратились китайские инвесторы с заявлением о давлении на одну из компаний в Украине.

Китайская торговая ассоциация просит разобраться в ситуации вокруг рейдерских атак на ООО "Восток Солар" – активы китайской госкорпорации CNBM в Украине. Об этом говорится в письме КТА к Кубиву, опубликованном на официальном сайте организации.

Международный форум "Один пояс – один путь" пройдет с 25 по 27 апреля в Пекине. Ранее Кубов заявлял о намерении Украины расширить сотрудничество с Китаем, нарастив товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшее время. Однако пока с украинской стороны поступают только сигналы о наступлении на китайские инвестиции.

В частности, в письме КТА сказано, что на данный момент с участием правоохранительных и судебных органов происходят спланированные противоправные меры, которые могут быть частью рейдерской атаки на ООО "Восток Солар". Речь идет об обысках производственной площадки в поселке Березанка Николаевской области, где расположены солнечные электростанции компании, и попытку их физического отключения с целью полной остановки работы компании.

"Мы считаем, что такие действия представителей силовых органов могут быть давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции", – говорится в письме КТА в адрес Кубива.

На сегодняшний день существует хозяйственный спор между ООО "Восток Солар" и ФК "Веста", которая приобрела активы кредитора компании – ОАО КБ "Актив Банк", и теперь пытается получить контроль над его имуществом. "Одной из попыток такого давления является попытка криминализировать спор и обвинить представителей ООО "Восток Солар" в мошенничестве", – говорится в документе.

В связи с этим, авторы письма просят главу Антирейдерской комиссии и первого вице-премьера "дать поручение рассмотреть этот вопрос, принять меры по недопущению нарушения прав китайских инвесторов в Украине и обеспечить надлежащие условия для завершения хозяйственного спора законным способом".

Ранее СМИ сообщали о том, что CNBM считает события на территории ООО "Восток Солар" попыткой рейдерского захвата. Ситуацией озаботилось посольство Китая в Украине. СМИ также опубликовали сообщение о процессе CNBM против Украины из-за рейдерства, которое было направлено в Министерство юстиции.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. В Украине владеет активами солнечных электростанций суммарной мощностью 267 МВт. По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 миллионов кВт–час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тысяч домохозяйств.

СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.