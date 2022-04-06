Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Тернополя Зоряна Яремишин. По ее информации, нарастание показателей аммиака в пробах, которые брали представители лабораторного центра из воды, воздуха и почвы, началось вечером 5 апреля.

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Ликвидация последствий продлится около недели

"Экологи зафиксировали в реке Иква чрезвычайную ситуацию. В результате утечки аммиака погибла вся рыба. Просят жителей не ловить ее, чтобы не было отравления", – сообщила журналистка.

Ликвидация последствий утечки будет длиться около недели, рассказала Зоряна Яремишин. Чтобы вода очистилась от аммиачного воздействия, требуется около 5 дней.

В настоящее время местные власти надеются, что последствия утечки вскоре уменьшатся, ведь количество аммиака в резервуарах было незначительным. К счастью, от обломков ракеты оккупантов люди не пострадали.

К слову, глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш еще вечером 5 апреля сообщил, что вражеская ракета была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры в области. ВСУ ее сбили, но склад с минеральными удобрениями повредили обломки.

Последствия утечки аммиака в Тернопольской области: смотрите видео