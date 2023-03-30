2 апреля 2012 команда поющего ректора Михаила Поплавского вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный эпохальный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Это казалось нереальным. Но его смелая идея показать украинскую песню всему миру, когда это не было мейнстримом, – воплотилась.

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Пять суток непрерывно с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 на двух телеканалах - Первом национальном и "Эра" - на весь мир транслировались украинские песни в исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150 странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Музыкальный телемарафон "Песня нас объединяет!" / Фото организаторов

На сцену вышли легенды отечественной сцены и молодые исполнители. Среди них Иван Попович, Виктор Павлик, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Алла Кудлай, Анатолий Матвийчук, Владимир Гришко, Алла Попова, Наталья Бучинская, Тоня Матвиенко, группы "Антитела", "Гайдамаки", "Мандры", вокальная формация "Пиккардийская терция", этноколлективы "ДахаБраха", "Коралли" и многие другие. Совместно с украинцами в творческом порыве объединились представители разных национальностей – армяне, грузины, татары.

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннесса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Мировой рекорд украинской песни: смотрите видео

Он стал и самым массовым мероприятием. В организации и проведении масштабного праздника музыки приняли участие 2012 человек, среди которых не только исполнители, но и техническая поддержка проекта – режиссеры, операторы, техники, звукорежиссеры, гримеры, стилисты, костюмеры, студенты, выпускники и преподаватели Киевского национального университета культуры и искусств. И до сих пор ни одна страна не может решиться на такой беспрецедентный шаг и побить украинский рекорд.

Меня переполняет чувство большой гордости за этот мегапроект, за нашу творческую команду, за талантливый народ. Украинцы впервые объединились со всех континентов мира. Это стало событием, которое прославляет нашу страну по значимости и масштабу Олимпийских игр или "Евровидения". Это было знаковым для Украины и наших людей по всему миру,

– сказал Михаил Поплавский.