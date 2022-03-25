Беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияло и на отношение к статусу языка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Читайте также Более половины украинцев, у которых была работа до войны, сегодня не работают

Украинцы хотят, чтоб единственным государственным языком был украинский

По результатам опроса, 83% украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

За придание государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а теперь – лишь 7%. В мирное время это традиционно поддерживали жители южных и восточных областей. Но даже в этих регионах таких было только треть, а в конце марта 2022 года их количество уменьшилось почти вдвое.

Рекордно много украинцев за украинский как единственный государственный язык / инфографика "рейтинга"

Детали опроса

В рамках исследования методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1 000 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос провели 19 марта.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.