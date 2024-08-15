Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Чиновница отмечает, что это будет мобильный ассистент или личный мобильный рекрутер.

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Рекрутинг в Резерв+

Екатерина Черногоренко рассказала, что Минобороны интегрирует существующую систему, которой уже пользуются рекрутинговые центры, в Резерв+.

Мы хотим, чтобы можно было не просто подавать резюме, а полностью автоматизировать цикл рекрутинга, отслеживать, понимать статистику. Чтобы это сделать, нужна, во-первых, система, а во-вторых, нормативно-правовая база, чтобы это очень быстро и эффективно работало. Также будем разрабатывать постановление Кабмина,

– говорит заместитель министра.

Идея онлайн-рекрутинга заключается в том, что человек может подать резюме в приложении, получить ответ на него приглашением или на звонок, или физически в рекрутинговый центр. В Резерв+ человек сможет выбрать бригаду, командира, подразделение. Также там будет отслеживаться статус, прошел ли человек дальше – а также следующие шаги.